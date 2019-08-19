Нападающий брянского «Динамо» Николай Вдовиченко в игре получил перелом скуловой кости

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-19T10:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападающий брянского «Динамо» Николай Вдовиченко в последней игре получил травму лица. После медицинского обследования в Брянске выяснилось, что у футболиста – перелом скуловой кости. Ему нужна операция. Об этом сообщил тренер брянской команды на послематчевой пресс-конференции. Сроки восстановления игрока пока неизвестны, пишут в группе болельщиков брянской команды в соцсети.

Матч брянского «Динамо» с командой «Химик-Арсенал» прошел 16 августа. Сине-белые проиграли со счетом 0:2. Николай Вдовиченко травму получил в середине первого тайма. Его заменили на Артемия Укомского. Еще один динамовец, Дмитрий Пикатов, получил красную карточку. Наша команда осталась в меньшинстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU