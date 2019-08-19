2019-08-19T08:57:43+03:00
Общество

В Брянске на сутки понизят напор воды на Новостройке

Это связано с плановыми работами на водозаборе
Марина АНТОНОВА
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Подачу воды ограничат 21 августа.Подачу воды ограничат 21 августа.Фото: Елена РАКОВА
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В Володарском районе Брянска на сутки понизят напор воды в жилых микрорайонах «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский». Это связано в ремонтными работами на водозаборе «Деповской», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подачу воды ограничат с девяти часов утра в среду, 21 августа, до девяти часов утра в четверг, 22 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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