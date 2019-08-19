В Брянске на сутки понизят напор воды на Новостройке

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-19T08:57:43+03:00

Это связано с плановыми работами на водозаборе

Изменить размер текста: A A

В Володарском районе Брянска на сутки понизят напор воды в жилых микрорайонах «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский». Это связано в ремонтными работами на водозаборе «Деповской», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подачу воды ограничат с девяти часов утра в среду, 21 августа, до девяти часов утра в четверг, 22 августа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU