2019-08-18T23:48:10+03:00
Общество

Министр сельского хозяйства открыл под Брянском тепличный комбинат

На предприятии будут выращивать огурцы и помидоры
Ольга УМАРОВА
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Дмитрий Патрушев прибыл на Брянщину с рабочим визитом.Дмитрий Патрушев прибыл на Брянщину с рабочим визитом.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В воскресенье, 18 августа, в селе Журиничи Брянского района открыли современный тепличный комплекс. В церемонии открытия участвовал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Как рассказали в правительстве Брянской области, новый комбинат располагается на площади в 7,2 гектара. В теплицах круглый год будут выращивать огурцы и помидоры в закрытом грунте.

Общая стоимость проекта – около двух миллиардов рублей.

- Рынком сбыта продукции станет Брянск и Брянская область, города и населенные пункты Центрального Федерального округа, а также соседние регионы России, - говорят в облправительстве. - В Брянском районе создадут около 150 новых рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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