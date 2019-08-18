Министр сельского хозяйства открыл под Брянском тепличный комбинат

18 Авг. 23:42 2019-08-18T23:48:10+03:00

Дмитрий Патрушев прибыл на Брянщину с рабочим визитом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На предприятии будут выращивать огурцы и помидоры

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В воскресенье, 18 августа, в селе Журиничи Брянского района открыли современный тепличный комплекс. В церемонии открытия участвовал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Как рассказали в правительстве Брянской области, новый комбинат располагается на площади в 7,2 гектара. В теплицах круглый год будут выращивать огурцы и помидоры в закрытом грунте.

Общая стоимость проекта – около двух миллиардов рублей.

- Рынком сбыта продукции станет Брянск и Брянская область, города и населенные пункты Центрального Федерального округа, а также соседние регионы России, - говорят в облправительстве. - В Брянском районе создадут около 150 новых рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU