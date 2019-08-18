Министр сельского хозяйства открыл под Брянском тепличный комбинат
В воскресенье, 18 августа, в селе Журиничи Брянского района открыли современный тепличный комплекс. В церемонии открытия участвовал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Как рассказали в правительстве Брянской области, новый комбинат располагается на площади в 7,2 гектара. В теплицах круглый год будут выращивать огурцы и помидоры в закрытом грунте.
Общая стоимость проекта – около двух миллиардов рублей.
- Рынком сбыта продукции станет Брянск и Брянская область, города и населенные пункты Центрального Федерального округа, а также соседние регионы России, - говорят в облправительстве. - В Брянском районе создадут около 150 новых рабочих мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU