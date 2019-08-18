В понедельник на Брянщине будет 27-градусная жара

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-18T18:02:24+03:00

Синоптики обещают жару всю первую половину следующей недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождей не ожидается

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В понедельник, 19 августа, в Брянскую область вернется лето. Дождей синоптики не обещают, передает пресс-служба регионального МЧС.

Будет дуть северо-западный ветер, скорость - 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9-14 градусов, днем воздух прогреется до 22-2 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU