2019-08-18T18:02:24+03:00
Общество

В понедельник на Брянщине будет 27-градусная жара

Дождей не ожидается
Ольга УМАРОВА
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Синоптики обещают жару всю первую половину следующей недели.Синоптики обещают жару всю первую половину следующей недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 19 августа, в Брянскую область вернется лето. Дождей синоптики не обещают, передает пресс-служба регионального МЧС.

Будет дуть северо-западный ветер, скорость - 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9-14 градусов, днем воздух прогреется до 22-2 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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