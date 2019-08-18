В понедельник на Брянщине будет 27-градусная жара
Дождей не ожидается
Синоптики обещают жару всю первую половину следующей недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В понедельник, 19 августа, в Брянскую область вернется лето. Дождей синоптики не обещают, передает пресс-служба регионального МЧС.
Будет дуть северо-западный ветер, скорость - 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9-14 градусов, днем воздух прогреется до 22-2 тепла.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU