В Климово водитель иномарки врезался в дерево: пострадали двое

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-18T12:00:18+03:00

Автомобилист отказался от проверки на трезвость

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В брянском поселке Климово иномарка налетела на дерево. Авария произошла около 10 вечера в субботу, 17 августа, на улице Брянской.

По предварительным данным областного ГИБДД, 25-летний водитель Ауди 80 ехал со стороны улицы Полевой в сторону улицы Лесной. Автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину и там уже врезался в дерево.

Пострадали два человека. Водителя (перелом кисти, ушиб груди) отправили на домашнее лечение. А его 19-летняя пассажирка вывихнула бедро, ее госпитализировали.

- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU