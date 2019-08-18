В Климово водитель иномарки врезался в дерево: пострадали двое
В брянском поселке Климово иномарка налетела на дерево. Авария произошла около 10 вечера в субботу, 17 августа, на улице Брянской.
По предварительным данным областного ГИБДД, 25-летний водитель Ауди 80 ехал со стороны улицы Полевой в сторону улицы Лесной. Автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину и там уже врезался в дерево.
Пострадали два человека. Водителя (перелом кисти, ушиб груди) отправили на домашнее лечение. А его 19-летняя пассажирка вывихнула бедро, ее госпитализировали.
- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU