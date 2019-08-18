В Новозыбкове разыскивают свидетелей смертельного ДТП с 16-летним подростком

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-18T10:27:28+03:00

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Брянские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП в Новозыбкове, в котором погиб 16-летний парень. Трагедия произошла 21 июля на улице Первомайской.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-21053» при обгоне выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего скутериста. В тяжелом состоянии подростка положил в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Очевидцев аварии и всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят позвонить по телефонам: 8 (48343) 3-44-11 или 8 (48343) 3-35-11, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU