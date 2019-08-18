Из загоревшейся пятиэтажки в Брянске эвакуировали 30 человек
Никто не пострадал
Дом загорелся поздно вечером в субботуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Володарском районе Брянска на улице Свободы потушили пятиэтажный дом. Пожар начался около половины одиннадцатого вечера в субботу, 17 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
На место выехали два пожарных расчета с автоцистернами и автолестницей. Спасатели обнаружили, что загорелась мебель на кухне в квартире на втором этаже дома.
Из многоэтажки эвакуировали 30 человек.
- В 23.04 огонь полностью потушили, - говорят в МЧС. – Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU