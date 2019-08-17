Жители Бежицкого района пожаловались на безнаказанных самогонщиков

17 Авг. 21:33 2019-08-17T21:44:30+03:00

Бежичане просят закрыть две самогонные точки в центре района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам горожан, точки свободно работают рядом со школой и детсадом

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Жители Брянска попросили полицию закрыть две самогонные точки. Обращение к сотрудникам Бежицкого РОВД появилось в соцсети.

По словам местных жителей, точки свободно работают в центре Бежицы, неподалеку от школы №10 и детского сада №159. Горожане просят «закрыть этот ужас» и собираются также обратиться к городским чиновникам.

Кроме того, автор поста утверждает, что полиция в курсе происходящего.

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ИСТОЧНИК KP.RU