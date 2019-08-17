2019-08-17T21:12:06+03:00
Общество

Брянщина стала четвертой в стране по индексу промышленного производства

И первой – в ЦФО
Ольга УМАРОВА
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Эксперты отметили рост индекса производства сельскохозяйственной продукции.Эксперты отметили рост индекса производства сельскохозяйственной продукции.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянская область оказалась в пятерке лучших по индексу промышленного производства. Данные по ряду социально-экономических показателей за первое полугодие опубликовал Росстат.

Индекс промпроизводства – процент прироста объема товаров. Показатель в Брянской области – 113,2%. Это четвертое место в стране, а в ЦФО – первое.

Судя по статистике, данный индекс выше только у Ямало-Ненецкого автономного округа (122,5%), Республики Крым (122,3%) и Магаданской области (119,2%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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