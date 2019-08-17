Брянщина стала четвертой в стране по индексу промышленного производства
И первой – в ЦФО
Эксперты отметили рост индекса производства сельскохозяйственной продукции.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
Брянская область оказалась в пятерке лучших по индексу промышленного производства. Данные по ряду социально-экономических показателей за первое полугодие опубликовал Росстат.
Индекс промпроизводства – процент прироста объема товаров. Показатель в Брянской области – 113,2%. Это четвертое место в стране, а в ЦФО – первое.
Судя по статистике, данный индекс выше только у Ямало-Ненецкого автономного округа (122,5%), Республики Крым (122,3%) и Магаданской области (119,2%).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU