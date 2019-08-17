В воскресенье на Брянщине будет идти дождь с грозой
Днем воздух прогреется до 23 градусов
Выходные в Брянской области выдались дождливыми.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Похоже, осень решила прийти чуть раньше. В воскресенье, 18 августа, синоптики обещают брянцам пасмурную погоду и дождь с грозой.
Ветер возьмет северо-западное направление, передает региональное МЧС, и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха днем – плюс 9-14 градусов, днем – 18-23 тепла.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU