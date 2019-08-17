В воскресенье на Брянщине будет идти дождь с грозой

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-17T17:44:15+03:00

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Похоже, осень решила прийти чуть раньше. В воскресенье, 18 августа, синоптики обещают брянцам пасмурную погоду и дождь с грозой.

Ветер возьмет северо-западное направление, передает региональное МЧС, и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха днем – плюс 9-14 градусов, днем – 18-23 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU