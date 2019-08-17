На Брянщину не пустили 12 тонн овечьих шкур

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-17T11:55:45+03:00

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В Брянской области не прошли контроль овечьи шкуры. Груз весом 12,3 тонн задержали на автомобильном пункте пропуска «Троебортное», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Нарушения нашли следующие: на части шкур не читались ветеринарные клейма, а название товара не сходилось с указанным в ветеринарном свидетельстве. Кроме того, на бирках не был указан изготовитель. Непорядок обнаружили и в товарно-транспортной накладной.

- Производитель данного товара - Республика Молдова, - рассказали в Россельхознадзоре. – Груз, который везли в Краснодарский край, вернули отправителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU