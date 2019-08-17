В Брянске легковушка протаранила пешеходное ограждение
Официальной информации о ДТП не поступало
Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск"
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В Фокинском районе Брянска легковой автомобиль врезался в ограждение. Авария произошла вечером в пятницу, 16 августа, возле гипермаркета «Линия». Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. Судя по снимкам, попавший в ДТП автомобиль - Opel Corsа.
Как рассказали очевидцы, малолитражка сначала столкнулась с «Ладой», а уже потом налетела на пешеходное ограждение.
Официальной информации о ДТП пока не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU