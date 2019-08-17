В Брянске легковушка протаранила пешеходное ограждение

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-17T11:18:47+03:00

Официальной информации о ДТП не поступало

Изменить размер текста: A A

В Фокинском районе Брянска легковой автомобиль врезался в ограждение. Авария произошла вечером в пятницу, 16 августа, возле гипермаркета «Линия». Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. Судя по снимкам, попавший в ДТП автомобиль - Opel Corsа.

Как рассказали очевидцы, малолитражка сначала столкнулась с «Ладой», а уже потом налетела на пешеходное ограждение.

Официальной информации о ДТП пока не было.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU