В Брянской области насчитали 16 захламленных земель сельхозназначения

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-17T10:44:32+03:00

Пока что разобрали только четыре незаконные свалки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С начала года на Брянщине от незаконных свалок очистили более гектара сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В частности, убрали четыре свалки в Суземском, Почепском и Жуковском районах. Всего же инспекторы обнаружили 16 незаконных свалок твердых коммунальных отходов четвертого и пятого класса опасности. Находятся они в Суземском, Почепском, Комаричском, Брасовском, Навлинском, Красногорском, Жуковском и Карачевском районах.

- Общая площадь захламления сельхозземель составила два с половиной гектара, - рассказали в Россельхознадзоре. - По всем фактам виновные лица были привлечены к административной ответственности. Также им выдали предписания об устранении нарушений и рекультивации захламленных земель.

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ИСТОЧНИК KP.RU