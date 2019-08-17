2019-08-17T10:44:32+03:00
Общество

В Брянской области насчитали 16 захламленных земель сельхозназначения

Общая площадь незаконных свалок составила два с половиной гектара
Ольга УМАРОВА
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Пока что разобрали только четыре незаконные свалки.Пока что разобрали только четыре незаконные свалки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С начала года на Брянщине от незаконных свалок очистили более гектара сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В частности, убрали четыре свалки в Суземском, Почепском и Жуковском районах. Всего же инспекторы обнаружили 16 незаконных свалок твердых коммунальных отходов четвертого и пятого класса опасности. Находятся они в Суземском, Почепском, Комаричском, Брасовском, Навлинском, Красногорском, Жуковском и Карачевском районах.

- Общая площадь захламления сельхозземель составила два с половиной гектара, - рассказали в Россельхознадзоре. - По всем фактам виновные лица были привлечены к административной ответственности. Также им выдали предписания об устранении нарушений и рекультивации захламленных земель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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