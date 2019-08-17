Юная брянская звездочка Юлия Малинова поступила в Гнесинку
Юная брянская певица Юлия Малинова поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Напомним, в прошлом году талантливая школьница из Стародубского района стала участницей детского песенного конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Юлия дошла до финала, одержав победу в зрительском голосовании.
Музыкальную карьеру Юлия продолжит в Гнесинке, куда поступила на бюджетное отделение, сообщает канал "Городской". Также брянская звездочка с отличием окончила московскую народно-певческую школу Владимира Девятова.
- Юлечка, действительно, с юных лет мечтала посвятить себя музыке и учиться в этом престижном училище, - рассказала мама девушки. - Она долго к этому шла. Много работала. И вот её мечта сбылась.
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ИСТОЧНИК KP.RU