2019-08-16T21:37:48+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" проиграло новомосковскому "Арсеналу"

Это первое поражение сине-белых в сезоне
Елена РАКОВА
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Следующую игру "Динамо" проведет 23 августа.Следующую игру "Динамо" проведет 23 августа.Фото: Елена РАКОВА
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В пятницу, 16 августа, брянское "Динамо" на выезде играло с новомосковским "Арсеналом". Хозяева с первых минут захватили инициативу. И допускали лишь редкие контратаки динамовцев.

В самом конце первого тайма, на 45-й минуте, хозяева поля провели атаку и она увенчалась забитым голом в ворота брянцев. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма сине-белые попытались переломить ситуацию. Динамовцам удалось создать несколько острых моментов. Однако ни один из них не вылился в гол. Зато опять повезло хозяевам. На 68-й минуте в ворота брянских футболистов попал еще один мяч. А еще динамовцы схлопотали красную карточку за подкат. И конец игры провели в меньшинстве.

Итог 2:0 в пользу новомосковского "Арсенала", для брянцев это было первое поражение в сезоне. После этого матча брянское "Динамо" продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице. Следующая игра пройдет 23 августа. "Динамо" встретится с командой "Химки-М".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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