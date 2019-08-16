В Брянске открыли второй корпус детсада «Деснянские звездочки»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-16T17:40:23+03:00

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В Фокинском районе Брянска открыли второй корпус детского сада «Деснянские звездочки». Новое здание построили на улице Новозыбковской. Оно рассчитано на 135 мест. Из них 80 – для малышей до трех лет. Работы начали в ноябре прошлого года. На строительство потратили 100 миллионов рублей.

В детском саду есть оснащенный музыкально-спортивный зал, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Дошкольное учреждение оснащено интерактивным, игровым и обучающим оборудованием. На улице построили игровые физкультурные площадки и теневые навесы.

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ИСТОЧНИК KP.RU