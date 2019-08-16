Три года условно получил грузчик контрафактного алкоголя в Брянске
Три года условно с испытательным сроком три года получил грузчик контрафактного алкоголя, который продавали в гаражах в Володарском районе Брянска. Последний участник организованной группы находился в розыске. Десять его сообщников уже выслушали приговоры.
В суде установили, что в 2015 году в Брянске создали преступную группу, которая занималась хранением, перевозкой и продажей алкогольного фальсификата. Поддельное спиртное продавали в гараже в районе дома №52 на улице Володарского. Алкоголь реализовывали с этикетками известных производителей. Ущерб правообладателям товарных знаков составил 1,6 миллиона рублей.
- Продукция пользовалась спросом у местных жителей, так как стоила гораздо дешевле оригинальной, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Во время обысков сотрудники полиции изъяли немаркированных бутылок на сумму 460 тысяч рублей.
Роль фигуранта уголовного дела заключалась в том, чтобы грузить и транспортировать алкоголь от места хранения к гаражам, где его продавали. А также в его обязанности входила заправка и обслуживание машин.
Приговор последнему участнику банды пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU