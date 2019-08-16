Новоселье у фокинских малышей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-16T17:05:18+03:00

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Почетными гостями торжества стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, глава города Брянска Александр Хлиманков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В этом году это уже второе новоселье для брянских малышей. В июне была введена в эксплуатацию пристройка на 55 мест к детскому саду №155 «Светлячок» в Московском микрорайоне Бежицкого района Брянска.

В новом корпусе по улице Новозыбковской в Фокинском районе создано дополнительно 135 мест. Работы велись с ноября прошлого года и были на особом контроле у руководителей города и области.

Приветствуя участников торжества, губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал:

- Хочу от всей души поздравить вас с этим знаковым событием для родителей, педагогов и главных виновников, наших детей. Приятно видеть, как растет красивая, перспективная наша смена. После того как окончат школу, высшее учебное заведение, сегодняшние дети придут на смену нам. Сегодня мы, старшее поколение, должны создавать все условия, чтобы они стали лучшими. Сегодня в Брянской области реализуются национальные проекты. Мы работаем по 10 направлениям, 45 проектам. Все проекты направлены на улучшение качества жизни нашего населения. Этот детский сад построен в рамках проекта «Образование» за областные деньги. Программа по строительству ясельных групп стартует в стране. Мы в числе первых начинаем работать в этом направлении. Те задачи, которые ставит президент нашей страны, мы реализовываем, чтобы наши жители могли иметь достойные условия для жизни, воспитания детей.

Глава города Александр Хлиманков отметил, что масштабное строительство в отрасли образования, как и другие перемены в областном центре стали возможными благодаря поддержке руководства области и совместной продуктивной работе.

- Благодаря контролю и личной поддержке губернатора Александра Васильевича Богомаза Мы ликвидировали очередь детей от трех лет и старше. Сейчас идет интенсивное строительство пристроек к детским садам для самых маленьких наших жителей. Введена в эксплуатацию пристройка в Бежицком районе, и еще 6 мы должны открыть в этом году. Все это для того, чтобы наши дети рядом с домом могли посещать детские дошкольные учреждения. Дорогие педагоги, детский сад - первый учреждение, которое посещают малыши. От того, как вы их воспитаете, что заложите, зависит, какими они станут в жизни. Дети - наше будущее. Какими они вырастут - в таком будущем мы и будем жить.

Символический ключ заведующей детским садом Полине Парлюк вручил генеральный директор фирмы-подрядчика Михаил Кабанов.

Гости осмотрели групповые комнаты, столовую, танцевальный зал, территорию детского сада с прогулочными зонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU