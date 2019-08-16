Жители Брянска жалуются на свалки, которые устраивают сами

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-16T16:38:57+03:00

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На этой неделе в колл-центр регионального оператора проступило несколько звонков от неравнодушных жителей Брянска. Люди сообщали о переполненных контейнерах и свалках, образовавшихся возле них.

В частности, жителей Володарского района возмутил беспорядок по улице 2-я Мичурина, 32. Там, недалеко от баптистского храма контейнер с мусором был переполнен. Как утверждала позвонившая в офис регионального оператора женщина, такая ситуация повторяется постоянно. Сотрудники отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» проверили поступившую информацию и выяснили следующее. Контейнер в этом месте появился не так давно и был установлен по просьбе настоятеля церкви. Он рассказал, что люди постоянно устраивали свалку около храма и поэтому попросил установить контейнер для сбора мусора. Контейнер установили, но сознание людей, к сожалению, не изменилось. У жителей частного сектора, расположенного неподалеку, действует бестарный вывоз отходов, то есть они должны выносить мусор в определенное время, когда приезжает спецтехника. Но люди это делать не хотят, продолжают выбрасывать свои отходы по пути к остановке общественного транспорта рядом с забором храма. Кто-то попадает в контейнер, а кто-то даже не утруждает себя и в этом и бросает пакеты рядом. Кроме того, по словам очевидцев, в контейнер у храма часто выбрасывают отходы проезжающие мимо машины, включая газели индивидуальных предпринимателей, которые не хотят заключать договор с региональным оператором и платить за установку контейнера и вывоз отходов. Компания-перевозчик, работающая в Володарском районе, после поступления тревожного сигнала, вывезла переполненный контейнер дополнительным рейсом. Но график вывоза отходов с улицы 2-я Мичурина она не нарушала – это региональный оператор проверил по системе ГЛОНАСС. Поэтому нарушители чистоты у нас, к сожалению, люди.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что жители частного сектора, у которых нет оборудованных контейнерных площадок и которых не устраивает бестарный вывоз отходов, могут обратиться в районную администрацию с просьбой определить место для контейнерной площадки. Для этого нужно провести общее собрание жителей, составить протокол и отнести с заявлением в районную администрацию.

Стихийную свалку устроил на улице Октябрьской возле контейнерной площадки житель Советского района, решив освободить свою квартиру от хлама. Горожан справедливо возмутили фото этого мусорного хамства, опубликованные одним из электронных СМИ.

- Крупногабаритные отходы необходимо складировать в бункеры, а не выбрасывать в контейнеры для ТКО и тем более не разбрасывать рядом с площадкой. Установку дополнительного бункера можно заказать, обратившись в свою управляющую компанию. Чистота вокруг зависит о каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город чище, - прокомментировали ситуацию в компании регионального оператора.

АО «Чистая планета» просит неравнодушных жителей нашего региона сообщать в колл-центр информацию о несанкционированных свалках, нарушениях графика вывоза отходов и снимать на видео незаконные действия предпринимателей, которые выбрасывают отходы в контейнеры, за которые платят обычные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU