2019-08-16T15:59:40+03:00
Общество

В Польше открылась выставка, посвященная Сещинскому подполью

Брянская делегация посетила могилу руководителя подпольщиков Анны Морозовой
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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В польском городке Сементково открылась выставка, посвященная Сещинскому интернациональному подполью. В него входили русские, чехи, поляки. Поле освобождения Брянщины руководитель подпольщиков Анна Морозова стала профессиональной разведчицей. Ее диверсионно-разведывательная группа действовала на территории Восточной Пруссии. 31 декабря 1944 года Анна Морозова попала в окружение под Сементково, была тяжело ранена, а потом, чтобы не попасть в плен, подоврала себя и двух немцев.

Выставка разместилась в сельском доме культуры в Сементково, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета. После начала учебного года экспозицию перенесут в местную школу. Потом выставка отправится в Варшаву и другие польские города.

Брянская делегация побывала на могиле Анны Морозовой. За мемориалом на месте гибели разведчицы и за ее могилой ухаживают местные жители. Посетили брянцы и мемориальное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу от фашистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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