2019-08-16T15:33:30+03:00
Общество

В Советском районе Брянска начали возводить три пристройки к детским садам

В них разместят ясли для малышей до трех лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Советском районе Брянска начали возводить пристройки к трем детским садам: «Гнездышко», «Подсолнушек» и «Чиполино». В них разместят ясли для малышей до трех лет. На днях заключили контракты на строительство.

Возле «Подсолнушка» и «Гнездышка» начали рыть котлованы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Возле «Чиполино» подготовили строительную площадку.

Пристройки будут рассчитаны на 55 мест каждая. Одна из них обойдется бюджету в 40 миллионов рублей. Строительством займутся московские компании.

Кстати, детский сад «Росинка» на старом аэропорту, который построили еще в декабре прошлого года, обещают открыть к сентябрю. Еще одно дошкольное учреждение в районе старого аэропорта построит также фирма из Москвы. Детский сад будет рассчитан на 270 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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