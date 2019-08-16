За один день мошенники обманули брянцев на полмиллиона рублей
За один день 15 августа мошенники обманули сразу семерых брянцев. Жители региона лишились полмиллиона рублей. Звонившие злоумышленники представлялись сотрудниками банков. И говорили про подозрительные операции со счетами.
В страхе лишиться денег с банковского счета, брянцы сообщали мошенникам коды с карты и из смс-сообщений.
- Злоумышленники звонили со стационарных телефонов, зарегистрированных в Москве, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По мнению специалистов, преступники через определенные временные промежутки выбирают очередной регион и методично обзванивают возможные комбинации номеров. Возможно, именно с этим связана их атака на жителей Брянщины.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU