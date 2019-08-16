2019-08-16T14:37:50+03:00
Происшествия

В Брянском районе служебная собака нашла украденный кошелек

На злоумышленника завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянском районе служебная собака по кличке Рикардо нашла украденный кошелек с деньгами. О краже сообщил житель поселка Орловские дворики. Мужчина рассказал, что кто-то вскрыл его дом, пробрался внутрь и забрал кошелек, в котором были деньги и банковские карты.

- На место в составе следственно-оперативной группы выезжал младший инспектор-кинолог Николай Юрков со своей немецкой овчаркой, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По запаховому следу с места кражи Рикардо привел сотрудников полиции к частному дому на улице Гроздова.

Дома никого не было. Оказалось, что хозяин в это время отправился в магазин – тратить украденные деньги.

Подозреваемого задержали. На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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