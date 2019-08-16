Глава Брянска открыл выставку в Польше

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-16T13:59:04+03:00

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Анна Морозова, руководитель группы подпольщиков в Сеще, в которую входили русские, чехи, поляки, после освобождения Брянщины стала профессиональной разведчицей. Ее диверсионно-разведывательная группа действовала на территории Восточной Пруссии. 31 декабря 1944 года в бою под гмина Сементково разведчица попала в окружение, получила тяжелое ранение, отстреливалась до последнего патрона и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя и двух приближавшихся к ней фашистов гранатой.

Поляки из Сементково ухаживают за могилой Анны Морозовой и за мемориалом на месте ее гибели. И именно в Сементково открылась выставка, посвященная деятельности Сещинских подпольщиков. Архивные документы и фото рассказывают о том, как поляки на русской земле боролись с фашизмом и о том, что в России их подвиг не забыт.

- Это действительно важно показать, что память о войне не трансформируется в угоду текущему моменту, - сказал на открытии выставки Александр Хлиманков. - В какие бы игры ни играли европейские политики, мы помним и чтим подвиг поляков, боровшихся против фашизма. И я благодарен тем гражданам Польши, которые сохраняют память о Анне Морозовой, как и о всех русских и поляках, положивших свои жизни ради освобождения их страны от оккупантов. На памятнике в Сеще написано золотыми буквами, что бессмертье героев, подаривших нам свободу, подаривших нам мирную жизнь в единстве русских, поляков и чехов. И это, действительно, золотые слова.

Сейчас выставка разместилась в сельском доме культуры гмины Сементково. С началом учебного года ее перенесут в школу, чтобы молодое поколение польских граждан могло узнать о своих земляках, боровшихся в далекой России против фашистов плечом к плечу с советскими бойцами, подпольщиками и партизанами. Затем выставка будет экспонирована в Варшаве и еще ряде городов Польши.

Посол России в Польше Сергей Андреев высоко оценил инициативу Брянска:

- Именно это и есть настоящая народная дипломатия, сказал господин посол, такие шаги, как создание выставки о совместной борьбе с фашизмом, объединяют народы. Важно показать польскому обществу, что в России не допустят переписывания истории. Мы бережно храним память о подвигах наших польских братьев по оружию, не щадивших своих сил и самой жизни ради освобождения Европы от общего врага, от коричневой чумы фашизма, и будем делать все возможное, чтобы эта память осталась в веках.

После открытия выставки брянская делегация посетила могилу Анны Морозовой, мемориал на месте ее гибели и мемориальное кладбище в Варшаве, где похоронены советские солдаты, погибшие в боях за освобождение Польши.

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ИСТОЧНИК KP.RU