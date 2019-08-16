Двое жителей Выгоничского района попались на краже стали и чугуна из грузовых поездов

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-16T13:40:32+03:00

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Двое жителей Выгоничского района попали на скамью подсудимых за кражу стальных и чугунных деталей из грузовых поездов, едущих в Белоруссию.

Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с Брянским линейным отделом МВД России на транспорте.

Как установили оперативники, приятели забирались в открытые грузовые вагоны. А потом сбрасывали из них металлические болванки.

- При этом наносили повреждения железнодорожным путям и поездам, системам электрификации, сигнализации и блокировки, - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Это угрожало транспортной безопасности и могло привести к сходу железнодорожных составов, в том числе пассажирских, с рельсов.

В апреле злоумышленников задержали с поличным. На них завели уголовное дело. А на днях прошел суд. Первого обвиняемого приговорили к 2 годам колонии общего режима и оштрафовали на 7 тысяч рублей. Второй получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU