Брянская областная библиотека празднует 75-летний юбилей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-16T12:59:26+03:00

Специально для областной библиотеки построили здание на площади Карла Маркса. Фото: Елена РАКОВА

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В пятницу, 16 августа, Брянская областная научная универсальная библиотека имени Федора Тютчева отмечает юбилей. Ей исполняется 75 лет. Библиотеку основали в августе 1944 года. Первоначально она размещалась в здании городского краеведческого музея. 15 января 1945 года ее двери открылись для читателей.

А 31 марта 1959 года состоялось торжественное открытие библиотеки в новом здании на площади Карла Маркса, которое было построено по специальному проекту

В 2003 году постановлением здание библиотеки было отнесено к памятникам архитектуры регионального значения.

Брянскую областную библиотеку ежегодно посещают свыше 200 тысяч человек. В ее фонде хранится больше 2 миллионов печатных изданий, включая фонд редких и ценных книг, который представляют экземпляры XVIII–XIX веков, книги с автографами, уникальные миниатюрные издания.

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ИСТОЧНИК KP.RU