2019-08-16T12:47:13+03:00
Звезды

Брянский драмтеатр готовит для зрителей сразу две премьеры в новом сезоне

Новые спектакли можно будет увидеть в октябре
Елена РАКОВА
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Брянский драмтеатр откроет новый сезон в октябре.Брянский драмтеатр откроет новый сезон в октябре.Фото: Елена РАКОВА
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Брянский драмтеатр представит зрителям в новом сезоне сразу две премьеры. Сейчас артисты активно их готовят. А пока они репетируют в театре идет реконструкция закулисной части. Ее не проводили последние 30 лет.

- Все работы должны завершить к началу следующего театрального сезона, который стартует в октябре, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Правительство Брянской области выделено порядка 10 миллионов рублей на постановочное освещение. Работы достаточно серьезные, только кабеля должны проложить порядка 15 километров.

Также выделены средства - а это еще порядка 9 миллионов рублей - для театра на приобретение автотранспорта. Его купят в ближайшее время.

В 2020 году модернизацию театра планируют продолжить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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