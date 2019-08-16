С 24 августа в Брянской области изменится расписание пяти электричек
В Брянской области с 24 августа изменится расписание пяти пригородных поездов.
Корректировки коснутся электричек, курсирующих на Дятьковском и Орловском направлениях.
- Поезда станут отправляться в рейс и прибывать в конечный пункт раньше привычного расписания, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Изменения коснутся дневных пригородных поездов, совершающих рейсы на участках Брянск-Орловский – Дятьково, Фаянсовая – Дятьково, Орел – Брянск-Орловский.
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями можно на станциях и остановках.
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ИСТОЧНИК KP.RU