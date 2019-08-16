2019-08-16T11:43:49+03:00
Общество

С 24 августа в Брянской области изменится расписание пяти электричек

Поезда будут отправляться раньше
Мария Дедкова
Поделиться:
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области с 24 августа изменится расписание пяти пригородных поездов.

Корректировки коснутся электричек, курсирующих на Дятьковском и Орловском направлениях.

- Поезда станут отправляться в рейс и прибывать в конечный пункт раньше привычного расписания, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Изменения коснутся дневных пригородных поездов, совершающих рейсы на участках Брянск-Орловский – Дятьково, Фаянсовая – Дятьково, Орел – Брянск-Орловский.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями можно на станциях и остановках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске за кражу денег с карты будут судить юношей 17 и 18 лет
В Брянске на проспекте Московском водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста
Житель Навли рискует получить срок за кражу вина и денег из церковной лавки
Приемка улицы Рылеева
Подробности ДТП с двумя микроавтобусами и тягачом: пострадали трое
В Брянске ночью на улице Ульянова сгорел фонарь
Житель Почепа по ошибке пристава не мог зарегистрировать машину
За нарушения брянского заключенного переведут из колонии в тюрьму
В Брянске пройдет международный съезд молодежи «Радуга»
Для Брянска купят дорожную технику на 80 миллионов рублей
В Брянске изменили расписание автобуса №31
Жительница Брянска украла телефон у пассажирки в аэропорту Домодедово
Во время ремонта на улице Рылеева в Брянске засорились колодцы ливневки
В Трубчевске уголовник обчистил ювелирный магазин
В брянском драмтеатре меняют постановочное освещение
Под Брянском столкнулись два микроавтобуса и тягач
Жителей Брянска попросили объезжать улицу Советскую
Телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов Брянской области
Навлинское предприятие получало молоко от коров-"рекордсменов"
Брянские застройщики предложили продавать соцжилье по 40 тысяч рублей за квадратный метр
На трассе под Брянском автомобилистов ждут сплошные проверки
В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах
19 и 20 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
Житель Дятьковского района взял кредит по чужому паспорту