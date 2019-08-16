С 24 августа в Брянской области изменится расписание пяти электричек

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-16T11:43:49+03:00

Поезда будут отправляться раньше

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В Брянской области с 24 августа изменится расписание пяти пригородных поездов.

Корректировки коснутся электричек, курсирующих на Дятьковском и Орловском направлениях.

- Поезда станут отправляться в рейс и прибывать в конечный пункт раньше привычного расписания, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Изменения коснутся дневных пригородных поездов, совершающих рейсы на участках Брянск-Орловский – Дятьково, Фаянсовая – Дятьково, Орел – Брянск-Орловский.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями можно на станциях и остановках.

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ИСТОЧНИК KP.RU