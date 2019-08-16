В Брянске на проспекте Московском водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста
Мальчик получил ушиб руки
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 15 августа, около 17.25.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
В Брянске на проспекте Московском сбили 10-летнего школьника. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 15 августа, около 17.25, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 27-летний водитель "Деу Джентра" при выезде со двора сне уступил дорогу юному велосипедисту. В ДТП школьник ушиб руку. Его осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU