В Брянске на проспекте Московском водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-16T11:22:33+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 15 августа, около 17.25. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске на проспекте Московском сбили 10-летнего школьника. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 15 августа, около 17.25, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель "Деу Джентра" при выезде со двора сне уступил дорогу юному велосипедисту. В ДТП школьник ушиб руку. Его осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU