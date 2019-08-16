2019-08-16T10:53:39+03:00
Общество

Приемка улицы Рылеева

Продолжается приемка дорог, капитально отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня комиссия выехала на улицу Рылеева в Володарском районе
Елена ВАСИЛЬЕВНА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В работе комиссии участвовали глава города Брянска Александр Хлиманков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, представители управления ЖКХ города Брянска и комитета по ЖКХ Брянской городской администрации, управления автомобильных дорог Брянской области, управления ГИБДД, УМВД, подрядной организации - ООО «Профдорстрой».

Подрядчики заменили асфальтовое покрытие. Провели реконструкцию освещения на участке от улицы Чернышевского до улицы Тельмана. Напомним, участок освещения от улицы Тельмана до Рылеевского путепровода был отремонтирован в 2018 году. На обновленной улице нанесена разметка с применением холодного пластика, установлены новые дорожные знаки, смонтировано 200 метров пешеходного оцинкованного ограждения. Установлены 23 светодиодных светильника, появились два остановочных павильона. Подрядчик скорректировал уровни проезжей части и существующей ливневой канализации.

Протяженность улицы Рылеева составляет 917 метров, а площадь асфальтирования - 18 тысяч квадратных метров. Стоимость работ на этом объекте - почти 22 миллиона рублей. Весь комплекс работ, предусмотренный проектно-сметной документацией, выполнен.

Во время приемки улицы Рылеева глава города обратил внимание на прилегающую территорию, где разместился овощной базар. Для жителей, реализующих продукцию, выращенную на своих приусадебных участках, торговые места здесь предоставляются бесплатно. Глава города указал на неудовлетворительную организацию условий торговли. Продавцы пояснили, что на благоустроенном месте для торговли были устроены специальные прилавки, к сожалению, через несколько дней их похитили. Глава города дал указание главе Володарского района разобраться в сложившейся ситуации и благоустроить место торговли.

В целом с приемкой улицы Рылеева увеличилось количество дорог в микрорайоне Новостройка, отвечающих современным техническим требованиям.

- Пробы асфальта взяты, они соответствуют нормам. Но наши дорожные службы высказали претензии, что при производстве работ оказались засорены приемные колодцы ливневой канализации. На это указано подрядчику. В некоторых местах съезды для инвалидов не соответствуют нормам, их тоже переделают. Некоторые дорожные знаки закрываются ветками деревьев, - сказал глава города Александр Хлиманков.

Приемка улицы будет завершена официально только после устранения подрядчиком выявленных недостатков. Согласно условиям муниципального контракта отремонтированная дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика - в течение этого периода он обязан устранять все выявленные недостатки за свой счет.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Брянске отремонтируют 24 улицы. Из бюджетов разных уровней на капремонт дорог выделено около 940 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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