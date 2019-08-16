В Брянске ночью на улице Ульянова сгорел фонарь

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-16T10:11:44+03:00

В комментариях брянцы предположили, что причиной возгорания могла стать молния или скачок напряжения.

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Ночью, 16 августа, в Брянске на улице Ульнова сгорел фонарь. Один из местных жителей снял это на видео и выложил в соцсетях.

Примечательно, что в Брянске в это время шел дождь. А по словам жителей Бежицы, была еще и гроза. В комментариях брянцы предположили, что причиной возгорания могла стать молния или скачок напряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU