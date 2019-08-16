В Брянске ночью на улице Ульянова сгорел фонарь
Видео с места ЧП появились в социальных сетях
В комментариях брянцы предположили, что причиной возгорания могла стать молния или скачок напряжения.
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Ночью, 16 августа, в Брянске на улице Ульнова сгорел фонарь. Один из местных жителей снял это на видео и выложил в соцсетях.
Примечательно, что в Брянске в это время шел дождь. А по словам жителей Бежицы, была еще и гроза. В комментариях брянцы предположили, что причиной возгорания могла стать молния или скачок напряжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU