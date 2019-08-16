СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-16T09:58:46+03:00

Сотрудник управления ФССП перепутал горожанина с его тезкой

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Житель Почепа по ошибке пристава не мог зарегистрировать машину. Представитель ведомства посчитал горожанина злостным должником.

Поэтому мужчина обратился в прокуратуру.

- Выяснилось, что заявитель имеет такие же анкетные данные , как и у должника по исполнительному производству, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пристав ошибочно запретил регистрацию транспортного средства лица, не являющегося должником.

Прокурор потребовал отменить решение, а от руководителя регионального управления ФССП наказать виновного.

Ошибку после этого исправили.

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ИСТОЧНИК KP.RU