Житель Почепа по ошибке пристава не мог зарегистрировать машину
Житель Почепа по ошибке пристава не мог зарегистрировать машину. Представитель ведомства посчитал горожанина злостным должником.
Поэтому мужчина обратился в прокуратуру.
- Выяснилось, что заявитель имеет такие же анкетные данные , как и у должника по исполнительному производству, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пристав ошибочно запретил регистрацию транспортного средства лица, не являющегося должником.
Прокурор потребовал отменить решение, а от руководителя регионального управления ФССП наказать виновного.
Ошибку после этого исправили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU