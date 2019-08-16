В Брянске пройдет международный съезд молодежи «Радуга»
Брянск станет площадкой для международного лагеря «Радуга». В съезде поучаствует молодежь из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья - всего восемь делегаций.
Встреча ребят пройдет с 20 по 26 августа на базе оздоровительного лагеря «Искорка», рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В программе молодежного съезда запланированы творческие мастер-классы, культурно-развлекательные программы, туристическая эстафета, выступление коллективов Брянска, выставка народных промыслов, конкурс красоты и изящества, танцевальный марафон.
Для гостей брянцы приготовили экскурсию «Брянск - город древний, город молодой».
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ИСТОЧНИК KP.RU