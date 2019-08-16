В Брянске пройдет международный съезд молодежи «Радуга»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-16T09:06:04+03:00

Встреча ребят пройдет с 20 по 26 августа на базе оздоровительного лагеря «Искорка». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В нем поучаствуют восемь делегаций из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья

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Брянск станет площадкой для международного лагеря «Радуга». В съезде поучаствует молодежь из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья - всего восемь делегаций.

Встреча ребят пройдет с 20 по 26 августа на базе оздоровительного лагеря «Искорка», рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В программе молодежного съезда запланированы творческие мастер-классы, культурно-развлекательные программы, туристическая эстафета, выступление коллективов Брянска, выставка народных промыслов, конкурс красоты и изящества, танцевальный марафон.

Для гостей брянцы приготовили экскурсию «Брянск - город древний, город молодой».

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ИСТОЧНИК KP.RU