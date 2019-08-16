Для Брянска купят дорожную технику на 80 миллионов рублей
Деньги выделили из областного бюджета
В этом году купят 14 машин.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Около 80 миллионов рублей получил Брянск на покупку дорожной техники. Деньги выделили из областного бюджета.
- В этом году планируют закупить 14 единиц техники - машины КДМ, подметально-вакуумную технику, тракторы и экскаваторы, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме того, в городе появится техника для прочистки ливневки. Сейчас специалисты готовят документы для проведения торгов.
К слову, за последние четыре года Брянск на покупку дорожной техники получил 215 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU