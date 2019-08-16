2019-08-16T10:45:26+03:00
Общество

Для Брянска купят дорожную технику на 80 миллионов рублей

Деньги выделили из областного бюджета
Мария Дедкова
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В этом году купят 14 машин.В этом году купят 14 машин.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Около 80 миллионов рублей получил Брянск на покупку дорожной техники. Деньги выделили из областного бюджета.

- В этом году планируют закупить 14 единиц техники - машины КДМ, подметально-вакуумную технику, тракторы и экскаваторы, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме того, в городе появится техника для прочистки ливневки. Сейчас специалисты готовят документы для проведения торгов.

К слову, за последние четыре года Брянск на покупку дорожной техники получил 215 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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