Для Брянска купят дорожную технику на 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-16T10:45:26+03:00

В этом году купят 14 машин. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Около 80 миллионов рублей получил Брянск на покупку дорожной техники. Деньги выделили из областного бюджета.

- В этом году планируют закупить 14 единиц техники - машины КДМ, подметально-вакуумную технику, тракторы и экскаваторы, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме того, в городе появится техника для прочистки ливневки. Сейчас специалисты готовят документы для проведения торгов.

К слову, за последние четыре года Брянск на покупку дорожной техники получил 215 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU