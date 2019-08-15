В Трубчевске уголовник обчистил ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-15T18:10:47+03:00

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47-летнего жителя брянского города Трубчевск обвиняют в крупной краже с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, 22 ноября прошлого года злоумышленник распилил ножовкой отверстие в крыше ювелирного магазина и забрался внутрь. Он вынес оттуда золотые и серебряные кольца, серьги, цепочки, браслеты, часы. Некоторые украшения были инкрустированы алмазами и изумрудами. Общая сумма украденных драгоценностей составила больше двух миллионов рублей.

Когда подозреваемого задержали в его квартире нашли украшения на сумму 230 тысяч рублей. Остальные ювелирные изделия он успел продать.

- Обвиняемый находится под стражей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он уже был раньше судим. В ближайшее время уголовное дело в отношении брянца будут рассматривать в Трубчевском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU