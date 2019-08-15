2019-08-15T17:59:38+03:00
Общество

В брянском драмтеатре меняют постановочное освещение

Закулисную часть не ремонтировали около 30 лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В брянском драматическом театре меняют постановочное освещение. В этом году выполнят первый этап работ: установят технологические конструкции для размещения освещения в зрительном зале, заменят систему управления светом и всю сопутствующую комплектацию.

Договор с подрядной организацией заключили 8 августа. Завершить ремонт планируют до начала театрального сезона, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области. Контракт рассчитан до 8 октября.

Новое оборудование расширит возможность постановочных решений в брянском театре. В следующем году ремонт продолжат.

Закулисную часть театра капитально не ремонтировали около 30 лет. Большая часть технологического оборудования выработало свой ресурс и морально устарела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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