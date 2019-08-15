Под Брянском столкнулись два микроавтобуса и тягач

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-15T17:46:09+03:00

Информация о пострадавших не поступало

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В Брянском районе столкнулись два микроавтобуса и тягач. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 15 августа, на трассе Брянск-Новозыбков, в районе поселка Добрунь. Об автоаварии сообщили в дежурную часть МЧС в 16.20. На место выехали спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Спасателям пришлось смывать на дороге топливо, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пользователи делятся фотографиями и видеозаписями с места происшествия. На снимках видно, что серьезные повреждения получил грузовой фургон. Одна сторона помята в «буханке». Тягач съехал с дороги и находится в кювете у заправки.

Информации о пострадавших в ДТП пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU