2019-08-15T19:04:41+03:00
Общество

Жителей Брянска попросили объезжать улицу Советскую

На ней затруднено движение из-за ремонта
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске на улице Советской начали укладывать последний слой асфальта. Из-за этого движение на улице затруднено, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Поэтому водителей просят выбирать пути объезда.

Напомним, улицу Советскую ремонтируют на участке от переулка Трудового до улицы Крахмалева. Общая протяженность ремонта 2,3 километра.

Работы также ведутся на улице Авиационной. Рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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