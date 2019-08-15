Жителей Брянска попросили объезжать улицу Советскую

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-15T19:04:41+03:00

На ней затруднено движение из-за ремонта

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Советской начали укладывать последний слой асфальта. Из-за этого движение на улице затруднено, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Поэтому водителей просят выбирать пути объезда.

Напомним, улицу Советскую ремонтируют на участке от переулка Трудового до улицы Крахмалева. Общая протяженность ремонта 2,3 километра.

Работы также ведутся на улице Авиационной. Рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU