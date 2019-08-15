Телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов Брянской области
Брянские телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергея Мотылева. Официально эту информацию не смогли подтвердить ни в пресс-службе правительства Брянской области, ни в самом департаменте. Сергей Васильевич пока указал в качестве руководителя на сайте областного правительства.
Сергей Мотылев. Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.
Напомним, 14 августа губернатор Александр Богомаз на встрече с застройщиками сообщил об отставке своего заместителя Сергея Сергеева.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU