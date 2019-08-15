2019-08-15T17:22:41+03:00
Общество

Телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов Брянской области

Официального распоряжения на этот счет пока нет
Марина АНТОНОВА
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Брянские телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергея Мотылева. Официально эту информацию не смогли подтвердить ни в пресс-службе правительства Брянской области, ни в самом департаменте. Сергей Васильевич пока указал в качестве руководителя на сайте областного правительства.

Сергей Мотылев. Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

Сергей Мотылев. Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

Напомним, 14 августа губернатор Александр Богомаз на встрече с застройщиками сообщил об отставке своего заместителя Сергея Сергеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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