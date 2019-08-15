2019-08-15T17:08:24+03:00
Общество

Навлинское предприятие получало молоко от коров-"рекордсменов"

Обман завода выявили специалисты Россельхознадзора
Мария Дедкова
Поделиться:
В Россельхознадзоре считают, что молоко разбавили.В Россельхознадзоре считают, что молоко разбавили.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Навлинское предприятие завысило объемы поступающего молока. Обман выявить помогла система «Меркурий».

Выяснилось, что с 1 по 14 августа ООО«Навлинские продукты» ввело в оборот 75 тонн сырого коровьего молока.

- Мы соотнесли объемы сырья и численность поголовья дойного стада хозяйств-поставщиков, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Увеличенный на 75 тонн объем молока могли получить при среднесуточном удое на одну корову от 100 до 500 килограммов. Это фактически невозможно. В оборот поступило молоко неизвестного происхождения, либо его заменили растительным компонентом.

По словам специалистов, на протяжении последних трех лет предприятие уже привлекали к административной ответственности за выпуск в поддельной продукции. Поэтому в Россельхознадзоре склоняются к версии подмены молока.

К слову, данное предприятие поставляет масло в школы Брянской области. Управление Россельхознадзора пообещало в ближайшее время провести внеплановую проверку предприятия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Брянска украла телефон у пассажирки в аэропорту Домодедово
Во время ремонта на улице Рылеева в Брянске засорились колодцы ливневки
В Трубчевске уголовник обчистил ювелирный магазин
В брянском драмтеатре меняют постановочное освещение
Под Брянском столкнулись два микроавтобуса и тягач
Жителей Брянска попросили объезжать улицу Советскую
Телеграм-каналы сообщили об увольнении директора департамента природных ресурсов Брянской области
Брянские застройщики предложили продавать соцжилье по 40 тысяч рублей за квадратный метр
На трассе под Брянском автомобилистов ждут сплошные проверки
В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах
19 и 20 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
Житель Дятьковского района взял кредит по чужому паспорту