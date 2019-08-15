Навлинское предприятие получало молоко от коров-"рекордсменов"

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-15T17:08:24+03:00

В Россельхознадзоре считают, что молоко разбавили. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Навлинское предприятие завысило объемы поступающего молока. Обман выявить помогла система «Меркурий».

Выяснилось, что с 1 по 14 августа ООО«Навлинские продукты» ввело в оборот 75 тонн сырого коровьего молока.

- Мы соотнесли объемы сырья и численность поголовья дойного стада хозяйств-поставщиков, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Увеличенный на 75 тонн объем молока могли получить при среднесуточном удое на одну корову от 100 до 500 килограммов. Это фактически невозможно. В оборот поступило молоко неизвестного происхождения, либо его заменили растительным компонентом.

По словам специалистов, на протяжении последних трех лет предприятие уже привлекали к административной ответственности за выпуск в поддельной продукции. Поэтому в Россельхознадзоре склоняются к версии подмены молока.

К слову, данное предприятие поставляет масло в школы Брянской области. Управление Россельхознадзора пообещало в ближайшее время провести внеплановую проверку предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU