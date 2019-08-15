На трассе под Брянском автомобилистов ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-15T16:27:17+03:00

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На выезде из Брянска автомобилистов ждут сплошные проверки. Полицейские будут дежурить 17 августа на 114-м километре автодороги «Орел-Смоленск». Цель проверок – выявить пьяных за рулем.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU