На трассе под Брянском автомобилистов ждут сплошные проверки
Полицейские будут дежурить 17 августа на трассе «Орел-Смоленск»
Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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На выезде из Брянска автомобилистов ждут сплошные проверки. Полицейские будут дежурить 17 августа на 114-м километре автодороги «Орел-Смоленск». Цель проверок – выявить пьяных за рулем.
В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU