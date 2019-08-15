В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах
В брянском избиркоме определили порядок названий политических партий и их логотипов в бюллетене на выборах в областную Думу седьмого созыва. Этот порядок определили 13 августа с помощью жеребьевки. В ней участвовали уполномоченные представители избирательных объединений, сообщают в пресс-службе избиркома Брянской области.
Порядок партий в бюллетене на выборах:
1. Политическая партия «Гражданская платформа»
2. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
3. Политическая партия «Справедливая Россия»
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
5. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
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ИСТОЧНИК KP.RU