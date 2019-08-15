В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-15T16:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском избиркоме определили порядок названий политических партий и их логотипов в бюллетене на выборах в областную Думу седьмого созыва. Этот порядок определили 13 августа с помощью жеребьевки. В ней участвовали уполномоченные представители избирательных объединений, сообщают в пресс-службе избиркома Брянской области.

Порядок партий в бюллетене на выборах:

1. Политическая партия «Гражданская платформа»

2. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

3. Политическая партия «Справедливая Россия»

4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

5. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU