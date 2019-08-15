2019-08-15T16:06:55+03:00
Политика

В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах

Очередность определила жеребьевка
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Брянской области.Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Брянской области.
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В брянском избиркоме определили порядок названий политических партий и их логотипов в бюллетене на выборах в областную Думу седьмого созыва. Этот порядок определили 13 августа с помощью жеребьевки. В ней участвовали уполномоченные представители избирательных объединений, сообщают в пресс-службе избиркома Брянской области.

Порядок партий в бюллетене на выборах:

1. Политическая партия «Гражданская платформа»

2. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

3. Политическая партия «Справедливая Россия»

4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

5. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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