19 и 20 августа ограничат движение на переезде в Синезерках

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-15T15:26:37+03:00

Это связано с плановым ремонтом

Изменить размер текста: A A

19 и 20 августа на железнодорожном переезде 400 км на станции Синезерки ограничат движение. Это связано с плановым ремонтом путей, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

Движение ограничат с девяти часов утра до четырех часов вечера. Пропускать автомобили будут в реверсивном режиме по одной полосе.

Автомобилистов просят планировать поездку заранее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU