19 и 20 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
Это связано с плановым ремонтом
Автомобилистов просят планировать поездку заранее.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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19 и 20 августа на железнодорожном переезде 400 км на станции Синезерки ограничат движение. Это связано с плановым ремонтом путей, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.
Движение ограничат с девяти часов утра до четырех часов вечера. Пропускать автомобили будут в реверсивном режиме по одной полосе.
Автомобилистов просят планировать поездку заранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU