2019-08-15T15:27:56+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшного ДТП на улице Речной: пострадали два человека

По предварительной информации, один из автомобилистов не уступил дорогу
Мария Дедкова
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В ДТП пострадали две пассажирки 25 и 24 лет. Фото:vk.com, Карина ФедотоваВ ДТП пострадали две пассажирки 25 и 24 лет. Фото:vk.com, Карина Федотова
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром 15 августа на улице Речной. Около 11.00 здесь столкнулись два легковых автомобиля.

- 44-летний водитель за рулем "Форд-Фокус" ехал со стороны Бульвара Щорса, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в УГИБДД по Брянской области. - По предварительной информации, водитель при развороте не уступил дорогу "Фольксвагену Джетта" под управлением 25-летнего водителя. После столкновения второй автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево.

В ДТП пострадали две пассажирки 25 и 24 лет. Степень тяжести их травм еще выясняют.

По факту автоаварии полицейские продолжают проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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