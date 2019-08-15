2019-08-15T14:24:23+03:00
Общество

Реконструкторы восстановили древнюю керамику, которую нашли у заповедника «Брянский лес»

Археологическая выставка открылась на центральной усадьбе
Марина АНТОНОВА
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Фото: заповедник "Брянский лес".Фото: заповедник "Брянский лес".
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Смоленские реконструкторы восстановили 19 керамических изделий разных эпох, которые нашли неподалеку от заповедника «Брянский лес». Из них составили археологическую экспозицию.

Выставку помогли создать сотрудники Трубчевского краеведческого музея. Они собрали керамику, сделали фотографии и составили описание. Специалисты сделали точные копии сосудов. В экспозиции есть изделия, сделанные как на гончарном круге, так и вручную. Реконструкторы повторили именно тот способ, который использовали изначально. Из 19 сосудов есть изделия, принадлежащие к эпохе бронзы, изделия роменской культуры, сосуды раннеславянской эпохи, керамика 18-го, 19-го и 20-го веков.

Выставка «Керамика брянского леса» открылась в День археолога, который отмечают 15 августа, сообщают в пресс-службе «Брянского леса». Посмотреть ее можно в визит-центре на центральной усадьбе заповедника. (0+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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