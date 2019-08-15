Соперник готовит для брянского бойца Виталия Минакова грязный бокс

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-15T14:14:42+03:00

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Брянскому бойцу Виталию Минакову предстоит сложный бой с Хави Айялой. Соперник пообещал брянцу грязный бокс.

- Я думаю, что для меня одним из главных ключей к победе в этом поединке станет сокращение дистанции, - цитируют американца на официальной странице Виталия Минакова в соцсетях. - Он любит выбрасывать тяжелые удары с дальней дистанции, поэтому я должен лишить его такой возможности. Я должен налететь на него, использовать грязный бокс и локти. Мы рассчитываем, что именно такой план принесет результат.

Напомним, что поединок этот состоится 24 августа в США.

ИСТОЧНИК KP.RU