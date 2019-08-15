2019-08-15T14:14:42+03:00
Спорт

Соперник готовит для брянского бойца Виталия Минакова грязный бокс

Поединок пройдет в США 24 августа
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, официальная страница Виталия Минакова.Фото: vk.com, официальная страница Виталия Минакова.
Изменить размер текста:

Брянскому бойцу Виталию Минакову предстоит сложный бой с Хави Айялой. Соперник пообещал брянцу грязный бокс.

- Я думаю, что для меня одним из главных ключей к победе в этом поединке станет сокращение дистанции, - цитируют американца на официальной странице Виталия Минакова в соцсетях. - Он любит выбрасывать тяжелые удары с дальней дистанции, поэтому я должен лишить его такой возможности. Я должен налететь на него, использовать грязный бокс и локти. Мы рассчитываем, что именно такой план принесет результат.

Напомним, что поединок этот состоится 24 августа в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские застройщики предложили продавать соцжилье по 40 тысяч рублей за квадратный метр
На трассе под Брянском автомобилистов ждут сплошные проверки
В брянском избиркоме определили порядок партий в бюллетене на выборах
19 и 20 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
Житель Дятьковского района взял кредит по чужому паспорту
В Брянске пожарный спас от падения с балкона четырехлетнего мальчика
Стали известны подробности страшного ДТП на улице Речной: пострадали два человека
Реконструкторы восстановили древнюю керамику, которую нашли у заповедника «Брянский лес»
В брянской колонии №1 нашли нарушения противопожарной безопасности
В Брянске на улице Речной столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
30 августа в Брянске пройдет крестный ход
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
В Стародубском районе закрыли сайты, торговавшие трудовыми книжками
В Брянске прооперировали 17-летнего парня, которого избил полицейский
Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась подделкой
В Брянске на улице Костычева произошла драка
Житель Жуковки до смерти забил жену в день рождения годовалого сына
В Брянске берег озера превратили в свалку
Жительницу Комаричского района подозревают мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами
В Брянске машина без водителя сбила 45-летнюю женщину
Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 20 августа
В Брянской области ищут пропавшего 17-летнего Анатолия Потапова
В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины
С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка