В брянской колонии №1 нашли нарушения противопожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-15T13:51:12+03:00

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В колонии №1 в Брянске с проверкой побывал прокурор области Александр Войтович. Он проверил, соблюдают ли в исправительном учреждении права заключенных, качество оказания медицинской помощи, обеспечены ли осужденные вещами и продуктами.

- Проверяющие обошли территорию учреждения, жилую и производственную зону, штрафные помещения, пищеблок, медицинскую часть, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Несколько заключенных приняли по личным вопросам.

В итоге в колонии нашли нарушения правил противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и порядка рассмотрения обращений граждан. Начальнику УФСИН России по Брянской области внесли представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU