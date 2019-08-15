В Брянске на улице Речной столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-15T15:30:05+03:00

Пожарные смывали топливо с дороги. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

На месте автоаварии работают медики, полицейские и сотрудники МЧС

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В Брянске на улице Речной утром в четверг, 15 августа, произошло ДТП. Около 10.55 здесь столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машина съехала в кювет.

К месту происшествия выехали: сотрудники МЧС, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные смывали топливо с дороги.

Позже "Комсомольской правде" в Брянске" стали известны подробности автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU