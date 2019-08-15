30 августа в Брянске пройдет крестный ход

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-15T12:55:47+03:00

Маршрут пройдет вокруг стен Свенского монастыря и завершится он возле Кафедрального Собора. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянске в праздник Свенской иконы Божией Матери пройдет крестный ход. Он состоится 30 августа, однако торжества пройдут еще накануне.

Вечером 29 августа в 17.00 в Успенском соборе Свенского монастыря совершат службу, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

На следующий день в 9.00 утра состоится Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Брянский и Севский Александр.

После богослужения в 11.30 начнется большой Крестный ход протяженностью около восьми километров. Он пройдет вокруг монастырских стен и завершится он возле Кафедрального Собора.

На территории Кафедрального собора всех участников крестного хода будет ждать полевая кухня.

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ИСТОЧНИК KP.RU