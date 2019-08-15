30 августа в Брянске пройдет крестный ход
В Брянске в праздник Свенской иконы Божией Матери пройдет крестный ход. Он состоится 30 августа, однако торжества пройдут еще накануне.
Вечером 29 августа в 17.00 в Успенском соборе Свенского монастыря совершат службу, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.
На следующий день в 9.00 утра состоится Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Брянский и Севский Александр.
После богослужения в 11.30 начнется большой Крестный ход протяженностью около восьми километров. Он пройдет вокруг монастырских стен и завершится он возле Кафедрального Собора.
На территории Кафедрального собора всех участников крестного хода будет ждать полевая кухня.
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ИСТОЧНИК KP.RU