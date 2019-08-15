В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
Водитель сбил пешехода и уехал
Полиция просит откликнуться все тех, кто знает что-либо о случившемся.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло на улице Красноармейской ночью 11 августа.
- Около 3.40 автомобилист сбил на пешеходном переходе 45-летнего мужчину, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Водитель с места ДТП скрылся.
Пешеход получил травму головы и ссадины. Его госпитализировали.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о случившемся, позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по номерам: 74-71-02, 74-85-33, или обратиться лично по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.
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ИСТОЧНИК KP.RU