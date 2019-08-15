В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-15T12:37:45+03:00

Полиция просит откликнуться все тех, кто знает что-либо о случившемся. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло на улице Красноармейской ночью 11 августа.

- Около 3.40 автомобилист сбил на пешеходном переходе 45-летнего мужчину, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Водитель с места ДТП скрылся.

Пешеход получил травму головы и ссадины. Его госпитализировали.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о случившемся, позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по номерам: 74-71-02, 74-85-33, или обратиться лично по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU